Bitlis’te ilk koordinasyon kurulu toplantısında 'Zeytin Dalı Operasyonu' mesajı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-BİTLİS’te 2018 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısı Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Ustaoğlu, ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini anlatırken, "Zeytin Dalı operasyonu'nda başarılı olursak, dönüp bize karşı hesabı olanlara da en büyük tokadı atmış olacağız" dedi.

Bitlis Valiliği toplantı salonunda gdüzenlenen toplantıya Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Tolga Polat, kurum amirleri ve bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Koordinasyon Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Hizan ilçesinde meydana gelen çığda şehit olan askerleri anarak başladı. Yaralı askerlere de acil şifa dileyen Vali Ustaoğlu, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini, Afrin’de devam eden ‘Zeytin Dalı’ Operasyonundaki askerlere muzaffer olmaları temennisinde bulundu. Vali Ustaoğlu, ülkenin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ülkemiz kritik bir dönemden geçiyor. Askerlerimiz şu anda Zeytin Dalı operasyonunu gerçekleştiriyor. Operasyonda ilk şehidimiz dün geldi. Buradaki ordumuzun muzaffer olmasını temenni ediyoruz. Buradaki operasyonda başarılı olursak, dönüp bize karşı hesabı olanlara da en büyük tokadı atmış olacağız."

Vali Ustaoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı toplantı yatırımcı bölge ve il müdürlerinin projeleri hakkında tek tek bilgi vermesiyle son buldu.

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