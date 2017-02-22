Bitlis’te gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - VAN Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen çığ tatbikatındaki görüntüler gerçeğini aratmadı. VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, çalıştıkları coğrafyada her an karşılaşılabilecek çığ olayına karşı tedbirli olmak için böyle bir tatbikatı düzenlediklerini söyledi.

Bitlis Ahmet Eren Bulvarı üzerinde bulunan VEDAŞ İl Müdürlüğü arkasında gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, UMKE, 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri ve VEDAŞ personelleri katıldı. Bir köyden gelen arıza çağrısına yönlendirilen elektrik arıza ekipleri senaryo gereği çığ altında kaldı. Önce VEDAŞ ekipleri paletli araçla bölgeye ulaşıp, bir işçiyi kendi imkanları ile kar altından çıkardı. Daha sonra AFAD ekipleri bölgeye gelerek, demir çubuklarla arama başlattı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta aramalar sonunda ikinci işçi de kar altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tatbikatın ardından açıklama yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, VEDAŞ olarak iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında çığda arama kurtarma tatbikatı yaptıklarını söyledi. Personelin, teorikte gördükleri çığ ve donma tehlikesi sırasında nasıl davranması gerektiğiyle ilgili bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Uzunselvi, "Bunun pratikte nasıl yapılmasıyla ilgili AFAD, UMKE, 112 Sağlık ekipleriyle birlikte bir tatbikat gerçekleştirdik. Gerçekten arkadaşlarımız güzel bir performans sergiledi. Gerçeği aratmayacak bir tatbikat oldu. Amacına uygun şekilde gerçekleşti. Özellikle enerji nakil hatlarımız dağlardan geçtiği için çığ bölgesinde bulunmaktadır. Dolayısıyla ekiplerimiz bu tür tehlikelerle karşı karşıya gelmektedir. Gerçekten ekiplerimiz dağ yamaçlarındaki enerji nakil hatlarında meydana gelen arızaları giderirken bu tür sıkıntılarla karşı karşı gelmektedir. Bu tatbikat, bu tür olaylara maruz kalan ekiplerimizin ilk etapta kimleri araması, nasıl bir seferberlik ve işbirliği halinde olmasına katkı sağlayacak" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI