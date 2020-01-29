Bitlis’te buzlanan merdivenler, temizlenip tuzlanıyor

BİTLİS’te kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, buzlanmalara neden oluyor. Belediye ekipleri, başta merdivenler olmak üzere vatandaşların yürümekte zorlandığı yerleri tuz ve kül dökerek, temizlemeye çalışıyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye ekiplerini karla mücadele için alarma geçirdiklerini söyleyerek, "Kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklar ve merdivenler ekiplerimiz tarafından hızla açılmaya çalışılıyor. Tüm yollarımız ve kaldırımlarımız kısa sürede temizleniyor. Vatandaşımızın kar ve buzlanma nedeniyle oluşan olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.



