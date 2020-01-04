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Bitlis’te 70 köy yolu ulaşıma kapalı
BİTLİS ve çevresinde bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışının ardından kapanan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu kentte kar yağışının etkisini...
GENEL 04.01.2020, 10:42
BİTLİS ve çevresinde bir haftadır etkisini sürdüren kar yağışının ardından kapanan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.
Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu kentte kar yağışının etkisini kaybetmesiyle kapanan köy yollarında çalışmalar başladı. 162 köy yolundan 92'si açılırken, halen kapalı olan 70 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, köy yollarındaki çalışmaların İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi ile sürdürüldüğünü söyledi.
Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu kentte kar yağışının etkisini kaybetmesiyle kapanan köy yollarında çalışmalar başladı. 162 köy yolundan 92'si açılırken, halen kapalı olan 70 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, köy yollarındaki çalışmaların İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 90 personel ve 70 iş makinesi ile sürdürüldüğünü söyledi.
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