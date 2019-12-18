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Bitlis’te 112’ye gelen çağrıların yüzde 90’ı asılsız

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()-TÜRKİYE’nin en çok kar alan illerinden Bitlis’te 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 21 ambulans ve 5 paletli kar ambulansıyla kış hazırlıklarını tamamladı. Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen günlük...

GENEL 18.12.2019, 09:42
Bitlis’te 112’ye gelen çağrıların yüzde 90’ı asılsız

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()-TÜRKİYE’nin en çok kar alan illerinden Bitlis’te 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 21 ambulans ve 5 paletli kar ambulansıyla kış hazırlıklarını tamamladı. Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen günlük çağrıların yüzde 90’ının asılsız olduğunu belirten yetkililer, vatandaşları duyarlı olması konusunda uyardı.
Çetin kış şartlarının yaşandığı Bitlis’te 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi, 7 gün 24 saat esasıyla vatandaşlara hizmet veriyor. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Sorumlusu Dr. Elif Ergün, gün içinde aldıkları çağrının sadece yüzde 10’unun gerçek vaka olduğunu belirtti. Asılsız çağrıların hatları kesintiye uğrattığını ve gerçek vakaları almalarını zorlaştırdıklarını belirten Ergün,  şunları söyledi:
"Günlük 2 bin civarında çağrı alıyoruz. Aldığımız çağrıların yüzde 10’unun gerçek vaka olması reaksiyon sürelerimizi uzatıyor. Bununla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Çocuklardan çok fazla çağrı alıyoruz. Ebeveynlerin çocukların eline telefon vermemesini istiyoruz. Bazen kızlar arayıp erkeklerle görüşmek, erkekler de kızlarla görüşmek istiyor."
MEZARLIKTAN ARAYIP BURADA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR DİYORLAR
Ergün,  asılsız çağrılar içerisinde çok ilginç ve komik diyalogların yaşandığına da dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bunlara örnek vermek gerekirse şu an burada birçok ölü var diye arıyorlar. Biz de ekip hazırlıyoruz. Burada bir kriz durumu oluşuyor. Nereden arıyorsunuz diye sorduğumuzda mezarlıktan arıyoruz diyorlar. Eşeğim ya da ineğim kayboldu diye arayan da çok oluyor. Canı sıkılan sohbet etmek için arıyor ya da aşk acısı çekiyorum diye arayan da çok oluyor. Bu tür durumlarda hatları kesintiye uğrattığı için gerçek vakaları almamızı zorlaştırıyorlar. Belki arayanlardan birinin yakını bizi arayacak ve o vakayı almamızı zorlaştırıyorlar."
Bitlis UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir ise "Bitlis İl Ambulans Servisi Başhekimliği olarak sahada şu an toplam 21 ambulansımız bulunmaktadır. Ekiplerimiz vakalara 7 gün 24 saat esasıyla hizmet sürdürmektedir. Aynı zamanda kışlık olarak 4 tane pajero kar paletli ambulansımız, 1 tane snowtrack kar paletli ambulansımız, 2 tanede UMKE aracımız bulunmaktadır. Coğrafi şartlarımız gereği kışın yağan yoğun kardan dolayı 4 tane kar paletli ambulansı ilimizin kritik noktalarına koyduk. Burada oluşturduğumuz destek ekiplerimizle beraber gelen özellikle kırsaldaki vakalara bu şekilde reaksiyon veriyoruz."
KÖY YOLLARINI AÇTIRMAK İÇİN HASTA İHBARINDA BULUNUYORLAR
Bitlis UMKE Birim Sorumlusu Ömer Daşdemir, vatandaşlara 112 hattını gereksiz yere meşgul etmemeleri konusunda ricada bulundu. Daşdemir, "Köy yolları kapalı olduğu zaman İl Özel İdare ekipleriyle görüşerek önden greyder, arkadan ambulansımız köye ulaşım sağlamaktadır. Önümüz kış olduğundan dolayı vaka yoğunluğumuz artmaktadır. Bizler de vakalarımıza daha hızlı bir sürede reaksiyon verebilmek adına Bitlis halkımızdan 112 hattını gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Özellikle kışın sırf köy yollarını açtırabilmek için 112’den ambulans talebinde bulunan vatandaşlarımız oluyor. Ekiplerimiz almış olduğu vaka doğruymuşçasına olay yerine gittiği için, bazen gerçek vakalara ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir durumda başka bir insanın hakkına girmiş oluyoruz. Gönüllülük esasına dayalı UMKE biriminde çalışan 48 gönüllümüz bulunmaktadır. 112’nin kırsalda ulaşamadığı vakalarda UMKE ekiplerimiz hazırlanıyor. 7 gün 24 saat görevdeyiz" diye konuştu.

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