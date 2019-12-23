Bitlisli kayakçılar kar olmayınca antrenman için 2 bin 500 rakımlı dağa çıktı

BİTLİS’te bu yıl merkeze kar yağmaması nedeniyle Bitlisli kayakçılar, antrenman için kente 13 kilometre mesafede bulunan 2 bin 500 rakımlı Nemrut Krater Dağın'a gidiyor.Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen Bitlis kent merkezine halen karın yağmaması özellikle kayakçıları zora sokuyor. Daha önceki yıllarda Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Elemanhanı Kayak Tesisi'nde anternmanlarını yaparak yarışmalara hazırlanan Bitlisli kayakçılar, kar yağmaması nedeniyle Nemrut Krater Dağı'na gitmek zorunda kalıyor. Hafta sonları yaklaşık 50 kayakçı ile birlikte araçlarla karın bulunduğu Nemurt Dağı eteklerine gelen kayakçılar, burada kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu bölgede antrenman yapıyor.2020 yılındaki yarışmalara hazırlananmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren kayaklı koşu sporcuları burada hem güç depoluyor, hem de antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) 2019 - 2020 yılı faaliyet programında yer alan kayak yarışmalarına merkezde kar olmamasından dolayı Nemrut Krater Dağı’nda hazırlandıklarını belirterek şöyle konuştu:"Burada, 2020 Türkiye Kayak Federasyonu’nun programında yer alan yarışmalara hazırlanıyoruz. Bu yıl 9-12 Ocak tarihleri arasında İsviçre’de yapılacak olan Biatlon Gençler Olimpiyatı'nda sporcumuz Barış Oduncu ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Aynı şekilde şu anda Erzurum’da kampı devam eden üç kayakçımız var. Bu sporcularımız Balkan Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler. Geçen yıl da antrenmanlarımızın başlangıcını Nemrut’ta yapmıştık. Yaklaşık 40-50 sporcu ile start verdik. Yaklaşık 20 gün önce çalışmalarımıza başladık. Maalesef bu yıl il merkezinde kar olmadığı için Nemrut’ta çalışmalarımızı yapıyoruz. Buradaki kar kalınlığı bizim antrenman yapmamız için yeterli. Tüm hızımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli artan sporcu sayımızla çalışıyoruz."