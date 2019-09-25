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Bitlisli kadınlardan Diyarbakır'daki ailelere destek
BİTLİS'te bir araya gelen kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi. Atatürk Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kadın,...
GENEL 25.09.2019, 15:45
BİTLİS'te bir araya gelen kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde 23 gündür oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.
Atatürk Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, 3 Eylül'de dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek verdi. Önce Kur'an-ı Kerim okutan kadınlar daha sonra basın açıklaması yaptı. Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kadın Komisyonu Üyesi Filiz Ermek, tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını söyledi. Ermek, STK'ların kadın temsilcileri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak için 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını ve bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi.
Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını belirten Ermek, şunları söyledi:
"Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkânsız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."
Atatürk Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen yaklaşık 100 kadın, 3 Eylül'de dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır'daki HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek verdi. Önce Kur'an-ı Kerim okutan kadınlar daha sonra basın açıklaması yaptı. Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Kadın Komisyonu Üyesi Filiz Ermek, tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını söyledi. Ermek, STK'ların kadın temsilcileri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak için 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını ve bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi.
Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını belirten Ermek, şunları söyledi:
"Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkânsız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."
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