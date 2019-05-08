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Bitlisli kadınlar, yöreye özgü nişan elbisesi üretiyor

BİTLİS Girişimci Kadın Derneği tarafından açılan kursta eğitim gören kadınlar, genç kızlar için yöreye özgü nişan elbiseleri üretiyor. Bitlis Girişimci Kadın Derneği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Sosyal Destekleme...

Bitlisli kadınlar, yöreye özgü nişan elbisesi üretiyor
BİTLİS Girişimci Kadın Derneği tarafından açılan kursta eğitim gören kadınlar, genç kızlar için yöreye özgü nişan elbiseleri üretiyor.
Bitlis Girişimci Kadın Derneği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Sosyal Destekleme Programı (SODES) kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında kurulan atölyede kadın kursiyerler, Bitlis, Hakkari ve Van yöresine özgü kıyafetler üretiyor. Kursiyerlerin diktiği kıyafetler, nişanlanan genç kızlara kiralanıp gelir elde ediliyor.
Bitlis Girişimci Kadın Derneği Başkanı Gül Gültekin, atölyede kadınları meslek sahibi yaptıklarını söyledi. Kursta kadınların kendilerini evlerindeymiş gibi rahat hissettiklerini belirten Gültekin, kısa sürede çok başarılı olduklarını söyledi. 2015 yılında hayata geçirdikleri proje kapsamında nişan elbisesi ve abiye dikimlerine başladıklarını, ancak diktikleri bu kıyafetleri pazarlamakta zorlandıklarını belirten Gül Gültekin, şöyle konuştu:
“Proje kapsamında, pazarlayamadığımız elbiselerimiz, Dereyolu köyümüze getirdik. Diktiğimiz bu elbiselerimiz derneğimizde duvarda, askıda ya da kutularda duracağına, kız kardeşlerimizin nişanlarında, kınalarında, düğünlerinde değerlendirmek istedik. Nişanlanacak olan kızların elbiselerini köylerine kadar götürüyoruz, giydiriyoruz. Böylelikle Bitlis’in ilçelerini ve köylerini gezmiş olacağız. Şimdiden bize bir çok teklif gelmeye başladı. Bundan son derece mutluyuz. Gönlümüz çok müsterih ve çok da mutluyuz. Hayatın neşeli ve güzel tarafını yakalamak istedik. Yıllarca emek vererek diktiğimiz ve yorulduğumuz elbiseleri böylesi bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında, faydalı olarak görmek bizleri de köylülerimizi de memnun ediyor."
Kursiyerler, beraberinde götürdükleri yöresel kıyafetleri nişanlı genç kızlara giydirdi.

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