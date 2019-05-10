Bitlisli iş adamları yardıma muhtaç aileleri unutmadı

BİTLİSLİ iş insanları ramazan ayı nedeniyle yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere 3 bin 500 koli gıda yardımı gönderdi. Yardım kolileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bitlisli hayırseverler tarafından gönderilen yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, ramazan ayının paylaşma ve birbirini anlama ayı olduğunu belirterek, destek veren iş adamları ve kurumlara teşekkür etti. Erdemir, "Bu kapsamda Eren Ailesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 800 koli Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı’na da bin 200 koli olmak üzere toplam 2 bin koli gıda maddesi göndermişlerdir. Bu kolilerimiz hızlı bir şekilde ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtılmaktadır. Buradan kendilerine Bitlis halkı adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız tarafından bin 500 koli gönderildi. Onlar da önümüzdeki haftadan itibaren vakfımız tarafından muhtaç ailelere teslime dilecektir" dedi.



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