Bitlis ve Hakkari'de Çanakkale şehitleri anıldı

Özcan ÇİRİŞ- Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN/BİTLİS, HAKKARİ, () - ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Bitlis ile Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde törenler düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törenler, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Valilik önüne çelenk bırakıldı. Anma törenine Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, askerler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Valilik önündeki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çanakkale Savaşı'nı anlatan tiyatro oyunu sahnelenırken, şiirler okundu.

​Yüksekova ilçesindeki program ise kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuşmasıyla başladı. Törene Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Garnizon Komutanı Dündar Şahin Güngör, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, şehit yakınları, siyasi partilerin temsilcileri ve daire amirleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşmalar yapıldı. Yüksekova'daki program, Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyunu ve sinevizyon gösterisiyle son buldu.

BİTLİS'TEKİ ŞEHİTLİKTE ANMA PROGRAMI

Bitlis'teki tören, Atatürk Mahallesi'ndeki şehitlikte gerçekleştirildi. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, askerler ile şehit yakınları ve gazilerin katıldığı törende 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Konuşmalar yapıldıktan sonra şehitler için dua edildi. Askerler ise saygı atışı yaptı. Şehit güvenlik korucusu Nihat Çaprak’ın mezarına karanfil bırakılmasından sonra Merkez Ulu Cami’nde mevlit programı düzenlendi.



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