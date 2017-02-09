Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu
Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi
Komutanlar El Bab Komuta Harekat...
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün

Bitlis Valisi kanaat önderleri ile bir araya geldi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS Valisi Ahmet Çınar, Bitlis ve ilçelerinden gelen kanaat önderleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Bitlis Polisevi'nde düzenlenen toplantıya Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Belediye...

Bitlis Valisi kanaat önderleri ile bir araya geldi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS Valisi Ahmet Çınar, Bitlis ve ilçelerinden gelen kanaat önderleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
Bitlis Polisevi'nde düzenlenen toplantıya Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 kanaat önderi katıldı. Son zamanlarda özellikle müslümanlar üzerinde büyük oyunların oynandığını belirten Vali Çınar, "Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Afganistan’da 50 senedir çocuk, kadın, ihtiyar ölüyor binlercesi perişan haldedir. Bu zulmü artık net bir şekilde görmekteyiz. Ülkemiz 2016’da büyük olaylar atlattı. Gelinen noktada Allah'ın izniyle milletimizin bir bilinci daha oluştu, herkes her şeyi bildi ve gördü. Bundan sonra bize düşen görev genç nesilleri daha sağlam, terbiyeli, imanlı yetiştirmektir. Aynı zamanda çok çalışarak ülkemizi başarılı güçlü bir seviyeye çıkartmaktır. Çünkü bu hepimizin boynumuzun borcudur" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Çınar kanaat önderleriyle bir süre sohbet edip görüşlerini dinledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.