Bitlis Valisi kanaat önderleri ile bir araya geldi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS Valisi Ahmet Çınar, Bitlis ve ilçelerinden gelen kanaat önderleri ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Bitlis Polisevi'nde düzenlenen toplantıya Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, il ve ilçelerden gelen yaklaşık 50 kanaat önderi katıldı. Son zamanlarda özellikle müslümanlar üzerinde büyük oyunların oynandığını belirten Vali Çınar, "Irak’ta, Suriye’de, Libya’da, Afganistan’da 50 senedir çocuk, kadın, ihtiyar ölüyor binlercesi perişan haldedir. Bu zulmü artık net bir şekilde görmekteyiz. Ülkemiz 2016’da büyük olaylar atlattı. Gelinen noktada Allah'ın izniyle milletimizin bir bilinci daha oluştu, herkes her şeyi bildi ve gördü. Bundan sonra bize düşen görev genç nesilleri daha sağlam, terbiyeli, imanlı yetiştirmektir. Aynı zamanda çok çalışarak ülkemizi başarılı güçlü bir seviyeye çıkartmaktır. Çünkü bu hepimizin boynumuzun borcudur" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Çınar kanaat önderleriyle bir süre sohbet edip görüşlerini dinledi.

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