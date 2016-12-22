Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Bitlis Valisi Çınar'dan üs bölgesindeki askerlere ziyaret

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, () - BİTLİS Valisi Ahmet Çınar, Tatvan İlçesi'ndeki askeri üs bölgesini ziyaret ederek, askerlere moral verdi. Bitlis Valisi Ahmet Çınar, beraberindeki Vali Yardımcısı Murat Kütük, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali...

Bitlis Valisi Çınar'dan üs bölgesindeki askerlere ziyaret

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, () - BİTLİS Valisi Ahmet Çınar, Tatvan İlçesi'ndeki askeri üs bölgesini ziyaret ederek, askerlere moral verdi.
Bitlis Valisi Ahmet Çınar, beraberindeki Vali Yardımcısı Murat Kütük, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan 10'uncu Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile birlikte sokağa çıkma yasağı bulunan Tatvan İlçesi Köprücek Köyü Emek Mezrası'nı ziyaret etti. Vali Çınar ve beraberindekiler buradan üs bölgesindeki askerlerin kaldığı çadırlara girdi. Burada bulunan ve operasyonlara katılan askerlerle tokalaşan Vali Çınar, Mehmetçiklerle tek tek sohbet ederek moral verdi. Operasyon hakkında komutanlardan bilgi alan Vali Ahmet Çınar, daha sonra zırhlı araçla Köprücek Köyü'ne geçti. Vali Çınar ve bareberindeki heyet Yelkenli Jandarma Karakolu'nu da ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55