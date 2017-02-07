Bitlis Valisi Çınar'dan fedakar askerler teşekkür

Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS, () - BİTLİS’te 1 Şubat günü yaşanan tipi ve fırtınada mahsur kalanların yardımına koşan Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) taburuna Bitlis Valisi Ahmet Çınar tarafından teşekkür belgesi verildi.

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, 1 Şubat günü Bitlis ve ilçelerinde yaşanan, yaklaşık 2 bin kişinin mahsur kaldığı olayda göreve koşan JÖH Taburu askerlerine teşekkür etti. Vali Çınar 1 Şubat günü Bitlis'te büyük bir afet yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu bölgede yaşayan insanlar da diyorlar ki, 'Biz böyle bir felaketi hiçbir zaman görmedik.' Hem yoğun kar yağışı hem de aşırı diyebileceğimiz seviyede fırtına ve onun getirdiği tipiyle, Van, Bitlis ve devam eden istikametteki yolların tamamı kapandı. Bu kapanma yarım saat, bir saat değil, yarım gün sürdü. Göz gözü görmüyor dediğimiz bir durum söz konusuydu.Tabi belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, karayolları, Özel idare, AFAD herkes seferber oldu. Bütün iş makineleri ve ekipler oradaydı. Ancak yolların tamamı kayan ve duran araçlarla kapatılmış olmasının yanında tipiden dolayı 1 metre önümüzü görmedik. Büyük bir trajedi ve büyük bir felaket söz konusuydu."

'2 BİN KİŞİ FELAKETTEN KURTARILDI'

Vali Çınar, o gün yaşananları da anlatarak, gelen telefonlarda araçların içinde mahsur kalanlar, 'çocuğumu emziremiyorum' diyen kadınlar ve daha nicelerinin olduğunu söyledi. İmkanların yeterli olmasına rağmen, tipi nedeniyle araçların bir metre ilerleyemediğini belirten Vali Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 2 bin kişi o akşam jandarma özel harekat taburumuzun büyük gayretleriyle diğer kurumlardaki birimlerdeki arkadaşların ve araçların yardımıyla büyük bir felaketten kurtarıldılar. Canlarını ortaya koyarak yapmış oldukları iyilik ve fedakarlıktan dolayı, Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur komutanlarına ve bütün personeline minnettarız."

Konuşmasının ardından Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney ile birlikte JÖH Tabur komutanına ve personellerine makamında teşekkür belgesi veren Vali Çınar, "Hepsine de ayrıca takdirname de göndereceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI