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Bitlis Valisi Çağatay, Barış Pınarı harekatı gazisini ziyaret etti
BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Tel Abyad’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Taşkın’ı (21) evinde ziyaret etti. Uzman Çavuş Mehmet Taşkın, görev...
GENEL 13.11.2019, 16:23
BİTLİS Valisi Oktay Çağatay, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Tel Abyad’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Taşkın’ı (21) evinde ziyaret etti.
Uzman Çavuş Mehmet Taşkın, görev aldığı Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Tel Abyad'da 15 gün önce el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ayağından, kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edilip baba ocağı Adilcevaz’a gelen Taşkın’ı, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Çağatay’a Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç ve Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül eşlik etti. Vali Çağatay, operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Taşkın’ın tedavisinin Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) devam edeceğini, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu söyledi. Gazi babası Cemal Taşkın ise ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Yaşadığımız bu süreçte herkes yanımızda bulunarak bizlere destek olmaya çalıştı. Allah devletimizi var etsin. Sizlerden de razı olsun" dedi.
Uzman Çavuş Mehmet Taşkın, görev aldığı Barış Pınarı Harekatı'nda terörden temizlenen Tel Abyad'da 15 gün önce el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ayağından, kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edilip baba ocağı Adilcevaz’a gelen Taşkın’ı, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vali Çağatay’a Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç ve Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül eşlik etti. Vali Çağatay, operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Taşkın’ın tedavisinin Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) devam edeceğini, devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu söyledi. Gazi babası Cemal Taşkın ise ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Yaşadığımız bu süreçte herkes yanımızda bulunarak bizlere destek olmaya çalıştı. Allah devletimizi var etsin. Sizlerden de razı olsun" dedi.
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