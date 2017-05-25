Bitlis Valiliği tüp satışlarına düzenleme getirdi

BİTLİS Valiliği, Terör örgütü PKK'nın el yapımı patlayıcı yapımında kullandığı mutfak tüpleri ile ilgili yeni düzenleme yaptı. Adrese teslim edilen ve bayi işyerlerinde yapılacak piknik tüpü satışlarında, ilk satışlar hariç olmak üzere boş tüp alınmadan yeni tüp teslim edilemeyeceği, ayrıca tüketicilerin kimlik numarası ya da kredi kartı bilgileri ile ad- soyadı bilgisinin Tüp Satış Bildirim Cetveli ile kayıt altına alınması gerektiği belirtildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, oluşturulan komisyon tarafından il genelinde özellikle mutfak tüplerinin amacı dışında kullanılarak, terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığının tespit edildiği, bu nedenle satışı yapılan tüplerin kimliksiz yapılmaması yönünde düzenleme getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan el yapımı patlayıcı (EYP) maddeler ile mücadele komisyonunun ilimiz genelinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda, son zamanlarda her türlü mutfak tüplerinin sıklıkla amacı dışında kullanılarak terör örgütleri tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bilindiği üzere kimliksiz tüp satışlarının engellenmesi amacıyla Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bazı kurul kararları alınmıştır. Tüplü LPG bayileri ve dağıtıcılarca, konutlarda adrese teslim yapılan tüp satışlarında ve bayi işyerlerinde yapılacak piknik tüpü satışlarında, ilk satışlar hariç olmak üzere boş tüp alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi. Tüplü LPG bayileri ve dağıtıcılarca, ticari ve sanayi işletmelere, ihtiyacından fazla tüp satışı ve teslimi yapılmaması, ilk satışlar hariç olmak üzere boş tüp alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi. Kullanıcıya tüplü LPG satışlarında, tüketicilerin T.C. Kimlik numarası ya da kredi kartı bilgileri ile ad-soyadı bilgisinin Tüp Satış Bildirim Cetveli ile kayıt altına alınması, düzenlemenin tüplü LPG bayilik sözleşmesinde bulunması, mevcut sözleşmelere ise ek olarak ilave edilmesi zorunlu tutulmuştur."

"BAYİLER TÜP SATIŞ BİLDİRİMİNDE BULUNACAK"

Açıklamada ayrıca, Bitlis ve ilçelerinde tüp satışı yapan bayilerin uygulamanın uygulanabilir olup, olmadığının tespiti için bayilerden 'Tüp Satış Bildirim Cetveli' doldurmaları istendi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Söz konusu kararın piyasa koşullarında uygulanabilir olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ilimiz merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren LPG ve tüp bayileri tarafından doldurulması gereken Tüp Satış Bildirim Cetvellerinin kontrolü yapılarak yukarıda yazılı kurul kararlarına uymayan bayi ve dağıtıcılar hakkında ilgi (b) sayılı kanunun ilgili maddeleri saklı kalmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesinde yazılı 'Emre Aykırı Davranış' ihlalinden işlem yapılarak idari para cezası uygulanacaktır."