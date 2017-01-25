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Bitlis Valiliği 'Bürokrasiyle Mücadele Komisyonu' kurdu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Valiliği, bürokratik işlerin daha hızlı yürütülmesi için bir komisyon kurdu. Vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan komisyon gelen talepleri hızlı bir şekilde çözmek için gerekli kurumlarla görüşecek. Bitlis...

Bitlis Valiliği 'Bürokrasiyle Mücadele Komisyonu' kurdu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Valiliği, bürokratik işlerin daha hızlı yürütülmesi için bir komisyon kurdu. Vali yardımcısı başkanlığında oluşturulan komisyon gelen talepleri hızlı bir şekilde çözmek için gerekli kurumlarla görüşecek.
Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, oluşturulan komisyona Vali Yardımcısı Murat Kütük’ün başkanlık edeceği belirtildi. Komisyonda ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de yer aldığı belirtildi. Vali Yardımcısı Murat Kütük, il genelinde görev yapan memurlar ve kamu görevlileri olarak vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için hizmet kalite ve standardını yükseltebilmek amacıyla, Bitlis Valisi Ahmet Çınar’ın talimatları doğrultusunda Bürokrasiyle Mücadele Komisyonu kurduklarını söyledi. Vali Yardımcısı Kütük, oluşturulan Bürokrasi ile Mücadele Komisyonu’na dilekçe ile başvurulacağını da belirterek şöyle dedi:
"Şikayetin konusu açık ve net bir şekilde belirtilecek. Alınan dilekçeler, görevli memurun ilgili kurumdan sözlü bilgi alacak ve durum hakkında bilgi sahibi olduktan sonra gerektiğinde yazılı savunma talep edecek. Yapılacak olan inceleme sonucunda ilgili memurun kusurlu olduğu kanaati hasıl olursa soruşturma açılacağını, memurun görevini bilerek ihmal ettiği anlaşılması halinde, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak."
Bitlis’e yatırım yapacak olan yatırımcılara kanunlar çerçevesinde, bürokratik işlemlerin en kısa sürede tamamlanmasına özen gösterileceğini de ifade eden Kütük, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan çalışanları zan altında bırakmak veya kin, husumet gibi duygularla haksız şikayetlerde bulunarak, haklarında soruşturma açılmasına sebebiyet verenler hakkında ise adli işlem başlatılacağını söyledi.

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