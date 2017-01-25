Bitlis'te zabıtadan dilenci operasyonu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS Belediyesi Zabıta ekipleri, kentte sayıları her geçen gün artan dilencilere yönelik operasyonda 14 kişiyi yakalarak işlem yaptı.

Bitlis'te zabıta ekipleri, son günlerde sayıları artan ve özellikle küçük çocuklarla bebekleri kullanarak dilencilik yapanları toplamak için şehir merkezindeki cami, okul, trafik ışıkları ve caddelere operasyon yaptı. Operasyonda 10 yetişkin ve 4’ü çocuk olmak üzere toplam 14 dilenci yakalandı. Yakalanan dilenciler, haklarında 'Kabahatler Kanunu' çerçevesinde işlem ve arama yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Bitlis Belediyesi'ne bağlı zabıta denetim ekiplerinin dilencilere yönelik denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

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