Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

Bitlis'te üniversiteliler kar festivalinde eğlendi

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bu yıl ilk kez düzenlenen kar festivalinde eğlenceli anlar yaşadı. El Aman Hanı Kayak Tesisi'nde düzenlenen kar festivaline çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci...

Bitlis'te üniversiteliler kar festivalinde eğlendi
BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bu yıl ilk kez düzenlenen kar festivalinde eğlenceli anlar yaşadı.
El Aman Hanı Kayak Tesisi'nde düzenlenen kar festivaline çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci katıldı. Öğrenciler festival kapsamında kardan heykel yarışması yapıp, kayak ve naylon ile kayma etkinliği düzenledi. Kar üstünde halaylar çekip, dans eden öğrencilere öğle yemeğinde mangalda sucuk ekmek ikram edildi.
Karın aslında zahmet ve felaket olmadığını söyleyen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Şahit Kızıltaş, “Öğrencilerimize yönelik il kez bir kış ve kar festivali düzenleyelim, bunu da geleneksel hale getirelim diye arzu ettik. Öğrencilerimizin çoğu Güneydoğu’dan geldikleri için çok fazla karla muhatap olmamıştı. Hatta karı burada ilk kez gören öğrencilerimiz bile vardı. Onlara karın aslında zahmet ve felaket olmadığını; güzellik, letafet ve nimet olduğunu göstermek için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrencilerimiz çok eğleniyor, bunu geleneksek hala getirmeyi arzu ediyoruz. Bu noktada üniversitemiz bize fazlasıyla destek verdi. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Katılımda ve organizasyonda görev alan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çok eğlendiklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328