Bitlis'te Türk Sağlık Sen'den ihraç tepkisi

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), ()-TÜRK Sağlık Sen Bitlis Şube Başkanı Yüksel Koçak, kamuda yapılan ihraçlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Koçak, "15 Temmuz sonrası kurumlardan yapılan açığa alınma ve ihraçlarda sorgusuz sualsiz binlerce mazlum çalışan mağdur edildiğine şahit olduk. Ne yazık ki hala şahit olmaya devam ediyoruz" dedi.

Türk Sağlık Sen Bitlis Şube Başkanı Koçak, yaptığı basın açıklamasında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra pek çok sağlık çalışanının yargısız infaza tabi tutularak hukuksuz ve haksız yere meslekten ihraç edildiğini ileri sürdü. Koçak, önce sevindiklerini, sonra ise üzüldüklerdini belirterek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz günlerde meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan ancak aslında FETÖ ile hiçbir bağlantısı olmayan personelimizin görevlerine iadesini sevinçle karşılamıştık. Ancak 6.1.2017 tarih KHK ile yine FETÖ ile hiçbir bağı olmayan sağlık personelinin ihraç edilmesi sevincimize gölge düşürmüştür. 15 Temmuz sonrası kurumlardan yapılan açığa alınma ve ihraçlarda sorgusuz sualsiz binlerce mazlum çalışan mağdur edildiğine şahit olduk. Ne yazık ki hala şahit olmaya devam ediyoruz, Yetkililer bu yanlışlığı görür, yapılan hatalardan ders çıkarılır, suçluyu, suçsuzu ayırt eder, adaletli davranılacağına inanmak isterken, bugün yine hiçbir ilişkisi olmayan çalışanlar ihraç edilmiştir. Çok hassas olunacağını ifade eden, adalet ve haktan bahseden yetkililerin ifadeleri tamamen söylemden ibaret olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bugün bu vatan ve millet için gözünü kırpmadan canını seve seve verecek olanlar sorgusuz, sualsiz görevinden uzaklaştırılıp işlerine son verilirken daha düne kadar FETÖ'cülerle kol kola gezen ve terör örgütü yandaşları kurumlarda görev yapmaya devam etmesi düşündürücüdür."

Koçak, objektif delillerle bir suça bulaşmış, darbeci, terörist olduğu belgeli insanların kamudan açığa alınması ve ihraç edilmesine kimsenin söz edemeyeceğini de belirterek "Ancak peşin bir yargı ve duyumlara dayalı olarak çalışanların açığa alınarak ihraç edilmesi kabul edilemez. Hiçbir suça bulaşmamış bir insanı işsiz bırakmak onu ve ailesini topyekun cezalandırmaktır. Bu uygulama, ne hukuki, ne de vicdanidir. Kamuda yaşanan, hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği uygulamaların bırakılması, vicdan ve hukuk çizgisi aşılmamalı, normalleşmenin bir an önce sağlanması gereklidir. Bu açığa almalar ve ihraçlarda bir tek masum insanın dahi haksızlığa uğramamalı"dedi.

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