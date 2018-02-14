Bitlis'te STK'lardan 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek

BİTLİS'te Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı. STK temsilcileri açıklama öncesi askerler için dua etti.

Ulu Cami önünde bir araya gelen yaklaşık 150 STK temsilcisi ve vatandaşlar, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan Mehmetçikler için dua etti. Okunan duaların ardından konuşan Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, vatanın bekası ve selameti için Afrin'de teröre karşı harekâtın gerçekleştiğini belirterek şöyle konuştu:

"Operasyonun başlangıcından bugüne kadar 'Düğüne gidiyoruz' diyen 31 yiğidimizi şehadete uğurladık. Biz, bütün inanmışlığımızla bir kez daha haykırıyoruz: Onlar ölümü öldürdüler ve ölümsüzlük otağını mesken tuttular. Zeytin Dalı Harekâtı'nın gerekçelerini ve hedeflerini anlamakta zorlananlar, yanlış anlamak için çırpınanlar, çarpıtarak anlatmak için kıvrananlar var. Türkiye'nin terörle mücadele konseptini, terör örgütlerine yönelik bitirici darbe hamlesini savaş olarak göstermeye kalkışanlar var. Emperyal kulvarda, kapitalist blokta yer alan sözüm ona müttefik ve dost ülkelerin Türkiye'ye yönelik örtülü savaş ilanını, sivil hassasiyeti ambalajıyla perdelemeye çalışanlar var. Afrin'de yaşananlar üzerinden ortaya çıkan iki fotoğraf var. İlki, küresel terörle mücadele konusunda bedenini taşın altına koyan, Türkiye'dir. İkincisi ise terör örgütlerinin sırtını sıvazlayan, silah ve mühimmat yardımlarıyla terör örgütleriyle stratejik ortaklık kuran, bu şekilde Türkiye'nin yoluna taş koymaya çalışan küresel şer şebekesidir. Bu yüzden, sınırımızın yanı başında cirit atmaya yeltenen terör örgütlerinin kuruluş tarihçesini, Afrin'de yaşananların çerçevesini, Afrin merkezli Zeytin Dalı Harekâtı'nın esbabımucibesini doğru bir içerikle ortaya koymak gerekiyor. Bunu başardığımızda, tarihin ve coğrafyanın Türkiye’ye yüklediği misyonun gereklerini, cephede verilen mücadelenin anlamını ve değerini doğru kavrayabilir ve bütün çıplaklığıyla bihakkın anlatabiliriz. Emperyalizmin yerli lejyonerlerinin, kapitalizmin içerideki sinsi iş birlikçilerinin algılarda oluşturmak istedikleri cepheyi de ancak bu şekilde dağıtabiliriz. Emperyalizm ülkemizden olduğu gibi medeniyet coğrafyamızdan da defedilecektir."

Basın açıklaması atılan sloganların ardından sona erdi.



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