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Bitlis'te şehit düşen uzman çavuş, 15 ay önce evlenmiş

Ceyhun ÖZER/ YUMURTALIK(Adana), ()-BİTLİS'te yürütülen operasyonla güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Samet Kaya'nın acı haberi Adana'nın Yumurtalık İlçesi'ndeki ailesini yasa boğdu. 27...

Bitlis'te şehit düşen uzman çavuş, 15 ay önce evlenmiş

Ceyhun ÖZER/ YUMURTALIK(Adana), ()-BİTLİS'te yürütülen operasyonla güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Samet Kaya'nın acı haberi Adana'nın Yumurtalık İlçesi'ndeki ailesini yasa boğdu.
27 yaşındaki Samet Kaya'nın şehit olduğu haberini askeri yetkililer sabah saatlerinde Yumurtalık İlçesi'nde bağlı Zeytinbeli Mahallesi'nde oturan ailesine bildirdi. Bir kardeşi de Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu belirtilen Samet Kaya'nın 15 ay önce evlendiği öğrenildi. Samet Kaya'nın cenazesi Yumurtalık'ta toprağa verilecek.

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