Bitlis'te şehit bekçinin ismi kütüphaneye verildi

BİTLİS'in Mutki ilçesinde, bulunan imam hatip lisesinde, emniyet müdürlüğü tarafından kurulan kütüphaneye, 1991 yılında şehit olan Bekçi İsa Budak'ın ismi verildi.Kütüphanenin açılışına, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Mutki Kaymakamı Mehmet Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, İl Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz, İl Müftüsü Faysal Geylani, kurum amirleri, Şehit Bekçi İsa Budak'ın ailesi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.Mutki'de Çocuk ve Gençleri Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri tarafından, ilçe merkezindeki imam hatip lisesinde kurulan kütüphaneye, Şehit Bekçi İsa Budak'ın ismi verildi.Açılışa katılan Bitlis Valisi Ustaoğlu, Emniyet Müdürlüğü tarafından böyle bir projenin hayata geçirilmesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.Vali Ustaoğlu şöyle konuştu:“Bu tip projelerin hayata geçirilmesi ülkemiz ve özellikle ilimiz, beldelerimiz açısından çok önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu şehir bir medeniyet, kültür, tarihi derinlikleri çok eskilere dayanan ve yüzyıllardır ilim merkezi olmuş bir şehirdir. O dönemlerin ilim ve irfan merkezi olan bu şehir, yüzyıllara meydan okuyup, hala ayakta duran medreseleriyle tüm ilim ışığının etrafa yayıldığı merkezi konumda olan bir yerdir. Bugüne kadar şehit olmuş tüm emniyet ve silahlı kuvvetler teşkilatları mensubu kardeşlerimi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Afrin’de kahramanca mücadelesini sürdüren kardeşlerimize kolaylık diliyorum. Lütfen, siz de dualarınızda onları unutmayın. Allah kahramanlarımızın yardımcısı olsun. Açılışını yapacağımız kütüphanenin memleketimize ve okulumuza hayırlı olmasını diliyorum."Bitlis İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ise, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilde Toplum Destekli Şubeleri vasıtasıyla ÇOGEP kapmasında, okullarda kütüphaneler açtığını söyledi.FOTOĞRAFLI



