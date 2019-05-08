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Bitlis'te polisten miniklere trafik eğitimi

BİTLİS'te Trafik Haftası kapsamında, öğrencilere trafik eğitimi verildi. Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Gündoğdu, "Yaya trafiğe girdiği andan itibaren, karayolunda seyir halinde olan her türlü araç durmak zorundadır"...

Bitlis'te polisten miniklere trafik eğitimi
BİTLİS'te Trafik Haftası kapsamında, öğrencilere trafik eğitimi verildi. Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Gündoğdu, "Yaya trafiğe girdiği andan itibaren, karayolunda seyir halinde olan her türlü araç durmak zorundadır" dedi.
Bitlis'te Trafik Haftası kutlamaları kapsamında Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve jandarma trafik ekipleri, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı. Ekipler öğrencilere uygulamalı olarak trafik eğitimi ve yaya geçidi ile ilgili bilgiler verdi. Açılan stantlarda materyaller de öğrencilere tanıtıldı.Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Cafer Gündoğdu, amaçlarının sürücüleri yaya geçidi hakkında bilgilendirmek olduğunu söyledi.
Gündoğdu, “Amacımız trafik kazalarının önüne geçmek. Bu yıl özellikle yaya öncelikli trafiği ön plana çıkarmak amacıyla, bu etkinliği düzenledik. ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganıyla hareket edeceğiz. Son yıllarda trafik kazalarında önceki yıllara göre ciddi bir azalma var. Trafik ekibi olarak bundan sonra kazaları en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Burada yayalarımıza da büyük görev düşüyor. Hem yayalarımızı, hem sürücülerimizi bilinçlendirerek trafik kazalarının önüne geçeceğiz. Biz de bu hafta adına farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli ekinlikler yapıyoruz. Yaya geçitlerinde meydana gelen birçok kaza var. Yaya trafiğe girdiği anda karayolunda seyir halinde olan her türlü araç durmak zorundadır" dedi.

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