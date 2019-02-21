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Bitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi

BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.  Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada,...

Bitlis'te PKK'ya ait 3 sığınak tespit edildi
BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 
Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis ve Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:
"Bitlis ili ve Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, 3 adet  sığınak, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, bölgede operasyona devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."

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