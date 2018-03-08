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Bitlis'te mayına basan güvenlik korucusu şehit oldu (2)

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN  Bitlis'in Yukarı Ölek köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Sedat Aktaş (45) için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda...

Bitlis'te mayına basan güvenlik korucusu şehit oldu (2)

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA TÖREN 
Bitlis'in Yukarı Ölek köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayına basması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Sedat Aktaş (45) için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene Bitlis vali yardımcıları Tolga Polat ile Murat Kütük, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin yakınları ve Bitlisliler katıldı. Şehit korucunun Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehit korucu Aktaş'ın öz geçmişi okunduktan sonra dualar edildi. Törene katılan şehit Aktaş'ın yakınlarını, komutanlar teselli etti.
Şehit güvenlik korucusu Sedat Aktaş'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Yukarı Ölek köyüne uğurlandı.

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