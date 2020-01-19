Flaş HaberFındıkta 'küresel ısınma' tehdidi
Son Dakika
Bitlis'te kardan 75 köy yolu kapandı
GENEL 19.01.2020, 12:31
BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için çalışmalar sürüyor.
Kentte dün etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle kent genelinde 75 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarını yürütürken, karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezinde yoğun bir çalışma başlattı.
Kentte dün etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreye ulaştı. Kar nedeniyle kent genelinde 75 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarını yürütürken, karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezinde yoğun bir çalışma başlattı.
7°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Ocak 2020
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:20
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:12
|Yatsı
|19:36
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Fenerbahçe
|18
|34
|4. Alanyaspor
|18
|32
|5. Trabzonspor
|17
|32
|6. Beşiktaş
|17
|30
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|18
|24
|9. Gaziantep FK
|18
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Ümraniye
|18
|28
|6. Menemen Belediyespor
|18
|28
|7. Bursaspor
|17
|27
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|17
|23
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|23
|48
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|23
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Wolverhampton
|23
|34
|7. Sheffield United
|23
|33
|8. Tottenham
|23
|31
|9. Crystal Palace
|23
|30
|10. Arsenal
|23
|29
|11. Everton
|23
|29
|12. Newcastle
|23
|29
|13. Southampton
|23
|28
|14. Brighton
|23
|25
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|22
|23
|17. Watford
|23
|23
|18. Aston Villa
|23
|22
|19. Bournemouth
|23
|20
|20. Norwich City
|23
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|43
|2. Barcelona
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|19
|31
|7. Valencia
|19
|31
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016