Bitlis'te kar ve kayak festivali başladı

BİTLİS Valiliği ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfınca (BETAV), düzenlenen 'Kar Şenlikleri' kapsamında, alp disiplini kayak ve atletizm yarışmaları yapıldı.Bitlis Erhan Onur Güler Kayak Tesisi'nde düzenlenen şenlik kapsamında, 8 kategoride yapılan alp disiplini kayak yarışmasına 90 sporcu katıldı. Ayrıca şenlikler kapsamında Bitlis Müftülüğü önünden başlatılan atletizm yarışmasına katılan sporcular 5 bin metre koşarak birbirleriyle mücadele etti. BETAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan insanların neşe ve canlılığının kendilerini etkilediği söyledi. Bitlislilerin spora duyduğu ilgi ve alakadan memnun olduklarını belirten Eren şöyle konuştu:"Bu etkinliği Valilik ve BETAV olarak düzenlendik. Kayak yarışlarına büyük ilgi var. Yarış sonunda tören yapılacak, Törende kazananlara mükafatları verilecek. Bu bizleri hakikaten çok memnun ediyor. Eskiden burada meşe odunundan yapılan kızaklarla kayak yapıyorduk. Tabii o şekilde yetişmiş bir kayakçı olarak dünyanın her tarafında kayak yaptım. Buradaki bu neşeli durum daha güzel etkinliklere kapı açacak. Önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Diğer sahalara da kaydırabiliriz. BETAV ve Bitlis işbirliği ayrılmaz bir parça halinde gidecek. Yalnız eğitimde değil, sporda ve tanıtımda da güzel kapılara vesile olacak. Bunu sürekli hale getirmeyi planlıyoruz. Diğer bölgelerden kayakçı davet edip yarış düzenleriz. Pistimiz kayak sporuna elverişli. Burada Türkiye çapında yarışlar düzenlenebilir. Erciyes ve Palandöken gibi güzel bir kayak merkezi olabilir. Asıl tesisimiz Nemrut'tur. Burası daha lokal ve butik hizmet veriyor."Yarışma sonunda düzenlenen ödül törenine katılan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise kentin kayak sporuna ve etkinliklere müsait olduğunu belirterek, "BETAV ve Eren Holding buraya geldi. Burada kayak yarışmaları düzenlendi. İlimiz için önemli bir etkinlik. Bu şehirde okumuş ve büyümüş insanların ve belli noktalardaki iş adamlarımız, genç ve çocuklar için güzel bir örnek. Hep birlikte burada bu güzel günde bir kayak etkinliği gerçekleştirdik" dedi.Sporcu ve bölgede bulunanların halay çekmesi ardından, yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Yarışmada, U12 bayanlarda Hiranur Koçyiğit, U14-16 bayanlarda Dilan Özgeç, U18 ve üzeri bayanlarda N. Şimal Kurşun, U12 erkeklerde Mehmetcan Özgeç, U14-16 erkeklerde Baran İlyas, U18 ve üzeri ekreklerde Doğan Özgeç, U21 erkeklerde ise Ömer Faruk Balaman birinciliği elde etti. Takım halinde ise Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü birinci oldu.

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