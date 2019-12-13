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Bitlis'te istismar mağduru çocuklar için 'İzlem Merkezi' açıldı

BİTLİS-Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde mağdur çocukların her türlü tehlikeden korunarak ruhsal ve bedensel açıdan sosyal hayata yeniden kazandırılmaları için Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kuruldu. Oluşturulan merkez mahremiyeti gözeterek,...

GENEL 13.12.2019, 10:37
BİTLİS-Tatvan Devlet Hastanesi bünyesinde mağdur çocukların her türlü tehlikeden korunarak ruhsal ve bedensel açıdan sosyal hayata yeniden kazandırılmaları için Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kuruldu. Oluşturulan merkez mahremiyeti gözeterek, istismara uğramış mağdur çocukların defalarca travma yaşamalarının önüne geçecek.

Türkiye genelinde 42 ilde bulunan, Bitlis’te de yaklaşık 5 ay önce açılan Çocuk İzlem Merkezi'nde bilgileri alınan ve psikolojik destek verilen çocuklara geçmişin izinden kurtulup, hayata daha iyi hazırlanma imkanı sunuluyor. Cinsel istismara maruz kalan çocukların birçok yere ifade verip, tekrar travma yaşamaması amacıyla kurulan Çocuk İzlem Merkezlerinde çocukların psikolojik destek alarak hayata yeniden tutunmaları sağlanıyor.

Çocuk İzlem Merkezi'nde Cumhuriyet Savcısı, Avukat, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Temsilcisi, Adli Görüşmeci, Aile Görüşmecisi ve ihtiyaç durumunda Adli Tıp Doktoru ve Çocuk Psikiyatristi görev yapıyor. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde 5 aydır hizmet veren Çocuk İzlem Merkezine açıldığı günden bu güne kadar 24 vakaya bakıldı. İstismara uğrayan çocuğun psikolojik olarak kendini rahat hissetmesi için bütün ayrıntıların düşünüldüğü merkezde aile görüşme odaları, mutfak, yatak odaları, ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri depolar da bulunuyor.  

Bitlis Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, istismara uğramış çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi ve bu suça bulaşanların hak ettikleri cezanın alması için önemli bir yer olduğunu belirterek, mahremiyetin yüksek olduğu Çocuk İzlem Merkezi’ni her vatandaşın bilmesi gerektiğini söyledi. Vali Yardımcısı Kılıç, "Buradaki amaç, istismara uğramış çocuğun kolluk, savcılık, hakimlik, adli tıp gibi kurumların önüne çıkarılarak yaşadıklarının tekrarlanıp, örselenmemesinin önüne geçmektir. Kurulan bu merkezde aile ortamını aratmayacak sıcak ortamda, çocuklar hakim, savcı, adli tıp gibi herhangi bir kurumu görmeden sadece bir merkezde hem ifadesini verecek, hem de fiziki ve ruhsal muayeneye tabi olacak. Burası bir ihtiyaçtı. Çok yerinde bir hizmet olarak ülkemizde hayata geçirildi. Çocuk İzlem Merkezimiz standartları çok yüksek bir yer. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimliğinin de özverisi ile Türkiye standartlarının üstünde bir merkez açıldı. Şu ana kadar 24 tane vaka oldu. Bu vakalarda açıkça belirtmek isterim ki, çocuk izlem merkezi hastanelerde Sağlık Bakanlığı bünyesinde açılıyor olsa da, bu bir ekip çalışmasıdır. Travma yaşandığı andan itibaren aileler bunu kolluk kuvvetlerine veya adli mercilere bildirmelidir. Burada çocuk izlem merkezleri devreye sokulmalıdır. Bunu özellikle vatandaşlarımızdan, personelimizden, öğretmenlerimizden ve din görevlilerimizden istiyor ve arzu ediyoruz" dedi.

Bitlis Çocuk İzlem Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Eda Nur Tuncer ise "Çocuk İzlem Merkezi, hastanenin diğer kliniklerinden ayırt edilemeyecek fiziksel özelliklerdedir. İlgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığı, çocuğun tekrar örselenmesini engelleyecek biçimde tüm tıbbi ve adli işlemlerinin tek seferde yapılmasına imkan sağlayan, çocuğun mahremiyetinin korunduğu, yüksek yararının gözetildiği, çocuk dostu merkezlerdir. Çocuk İzlem merkezleri 42 ilde 45 merkez olarak faaliyet göstermektedir" diye konuştu.  

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