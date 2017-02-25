Bitlis'te FETÖ şüphelisi 9 askerden 4'ü tutuklandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,()-BİTLİS Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bitlis merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FÖTÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 9 askeri personelden 4'ü tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağının ardından serbest bırkıldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Bitlis merkezli Ankara, İstanbul, Gaziantep, Burdur, Kayseri, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek şöyle denildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mahrem yapısına yönelik 10 Şubat 2017 günü Bitlis Merkezli Ankara, İstanbul, Gaziantep, Burdur, Kayseri, Mersin ve Osmaniye İllerinde eş zamanlı 9 eski rütbeli askeri personele yönelik olarak planlı operasyon icra edilmiştir. Operasyon neticesinde 3 şahıs Bitlis ilinde 6 şahıs diğer illerde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde tarafımızca aranan ve örgütün mahrem yapısında görevli 2 sivil şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 9 eski rütbeli askeri personel olan , U.K., İ.E., M.K. ve M.A.A isimli şahıslar tutuklanmıştır. H.İ.T., Ö.A., A.A., Y.E. ve K.G. isimli eski rütbeli askeri personel haklarında verilen Adli Kontrol ve yurtdışı çıkış yasağının ardından serbest kalmış, M.K. ve N.K. isimli 2 sivil şahısla ilgili olarak adli tahkikat devam etmektedir."