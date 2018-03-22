Bitlis'te el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit, 1 yaralı (2)

BİTLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, kent merkezine bağlı Sehi Ormanları'nda operasyon sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu ve bir askerin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili, Sehi Ormanları Bölgesi’nde icra edilmekte olan operasyon kapsamında 22 Mart 2018 günü, saat 14.20 sıralarında Çüyüktepe Mevkii’nde BTÖ mensuplarınca araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu Uzm.J.IV Kad.Çvş Şükrü Çakar şehit olmuş, J.Muh.Asb.Kd.Bçvş Mehmet Türkmen hafif şekilde yaralanmıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz.Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."



