Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

Bitlis'te bulunan patlayıcı imha edildi

BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde toprağa gömülü durumda bulunan bir adet el yapımı patlayıcı imha edildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Tatvan İlçesi'ne bağlı Köprücek Köyü Emek mezrası yol ayrımında yüksek gerilim...

Bitlis'te bulunan patlayıcı imha edildi
BİTLİS'in Tatvan İlçesi'nde toprağa gömülü durumda bulunan bir adet el yapımı patlayıcı imha edildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Tatvan İlçesi'ne bağlı Köprücek Köyü Emek mezrası yol ayrımında yüksek gerilim hattı altında toprağa gömülü vaziyette 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği tespit etti. Tespit edilen düzenek, Bitlis il Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından imha edildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bitlis Valiliği, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55