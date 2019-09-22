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Bitlis'te 'Beraber Yürüyelim' etkinliği
BİTLİS'te, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş düzenlendi. Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nca Bitlis Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 'Beraber...
GENEL 22.09.2019, 17:00
BİTLİS'te, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinlikleri kapsamında, 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş düzenlendi.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nca Bitlis Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş düzenlendi. 8 Ağustos Stadı'ndan başlayan 2 kilometrelik yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda son buldu. Yürüyüşe; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşte şehirlerde trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hareketli hale getirilerek, düzenlenmesi, sağlıklı aktif yaşama ile yaşlanma politikalarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, "Herkes İçin Spor Federasyonu'nun öncülüğünde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı ile birlikte 16-22 Eylül'de 'Beraber Yürüyelim' etkinliğini gerçekleştirdik. Bizler 8 Ağustos Stadyumu'ndan başlayıp, Gökmeydan'daki Atatürk Anıtı önünde yürüyüşümüzü tamamladık. Yürüyüşün sağlık için ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nca Bitlis Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş düzenlendi. 8 Ağustos Stadı'ndan başlayan 2 kilometrelik yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda son buldu. Yürüyüşe; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli, sivil toplum örgütü temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşte şehirlerde trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hareketli hale getirilerek, düzenlenmesi, sağlıklı aktif yaşama ile yaşlanma politikalarının desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, "Herkes İçin Spor Federasyonu'nun öncülüğünde, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı ile birlikte 16-22 Eylül'de 'Beraber Yürüyelim' etkinliğini gerçekleştirdik. Bizler 8 Ağustos Stadyumu'ndan başlayıp, Gökmeydan'daki Atatürk Anıtı önünde yürüyüşümüzü tamamladık. Yürüyüşün sağlık için ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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