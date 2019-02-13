Bitlis'te 5 metre karla yoğun mücadele

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,()-BİTLİS'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucu açılırken, ekipler GSM operatörlerine ait baz istasyonunun arızasının giderilmesi için 2 aydan beri kapalı olan köy yolunda yaklaşık 5 metre kara rağmen yoğun bir mücadale yürüttü.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis'te yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 5 metreyi buldu. İl Özel İdaresi'nin 70 iş makinesi ve 90 personelle yürüttüğü çalışmalarda kapalı olan köy ve mezra yollarının tümü açılırken, 2 aydan beri kapalı olan merkeze bağlı Yücebaş Köyü yolunun açılması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Köyde bulunan GSM operatörlerine ait baz istasyonundaki arızanın onarılması için çalışma yürüten ekipler, 3 kilometrelik yol ağını 48 saatte ancak açabildi. Çalışmalar sırasında iş makineleri yer yer 5 metreyi bulan kar kütleleri arasında adete kayboldu.

'3 KİLOMETRELİK YOL 48 SAATTE AÇILABİLDİ'

Bitlis İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, baz istasyonunun bulunduğu ve kışın insanların yaşamadığı Yücebaş Köy yolunun açılması için ekiplerin yoğun bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Aşit, köydeki 3 kilometrelik yol ağının 48 saatte ancak açılabildiğini belirterek,“Elektrik şirketinden gelen ihbar ile köyde bölgede bulanan iletişim hattında bir arıza olduğu bilgisi verildi. Bu köyde kimse yaşamadığı halde sırf çevre köylerimizin iletişimi kopmasın diye boş olan köyümüzün yolunu açıyoruz. Ekipler arızaları kontrol ediyorlar. Burada yaklaşık 5 metrede karla mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımız sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladılar. Ancak yaklaşık 6 saatte bir kilometre yol açabildiler. Karla mücadelede yaklaşık 70 araç 90 personelle gece gündüz çalışıyoruz. Burası Bitlis’in en fazla kar alan yeridir. İnşallah yarın akşama kadar yolu açacaklardır. Bu köyümüzde kışın kimse yaşamıyor. Civar köylerde iletişim hatlarında arıza var. 3 kilometrelik yolu yaklaşık olarak 48 saatte ancak açabildik. Bunun için de 600 litre mazot harcadık"dedi.

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