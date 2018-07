Bitlis'te 382 polis adayı, yemin ederek diploma aldı

BİTLİS Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 6 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversite mezunu 382 polis adayı, mezuniyet töreninde yemin ederek mesleğe adımlarını attı.

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen mezuniyet törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve çok sayıda polis yakını katıldı. Eğitimlerini tamamlayan üniversiteli 382 polis adayı, mezuniyet töninde mesleğe ilk adımlarını atarken, salonda yürüyüş yaptı. Bitlis Valisi Ustaoğlu,Türkiye’nin eğitimle daha ileriye gittiğini, üniversite mezunu polislerin halkın güvenini sağlamada önemli bir işlevi olacağını söyledi.

Vali Ustaoğlu şöyle konuştu:

"Değerli polis adaylarımız; buradan mezun olarak, odak noktasında en şerefli varlık olan insanın yer aldığı kutsal bir mesleği icra edeceksiniz. Toplumun huzuru, güvenliği ve asayişini sağlayacaksınız. İnanıyorum ki aldığınız eğitim ile görevinizi layıkıyla yaparken, adalet ve eşitlik her daim kılavuzunuz olacak. Görevinizi hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı bir şekilde yerine getirmeniz, şerefli mesleğiniz ve yüce milletinize olan saygı ve vefanın en temel göstergesi olacaktır. Diğer taraftan millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik hainlerle mücadelede de azim ve kararlılığınız hiç azalmadan, ön saflarda olacağınıza inancım tamdır. Unutulmamalıdır ki bu ülke Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. Bu ülke Fethi Sekin'lerin kanlarıyla sulanmış bu toprakları, düşmana mezar edecek bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere burada toplandınız. Her birinize inancımız tamdır. Bu kutsal vazifeyi ifa edecek vatan evlatları yetiştirdiğiniz için sizleri de özellikle tebrik ediyorum."

Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni birincilikte bitiren adayın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Vali Ustaoğlu, mezun olan 382 polis adayına diplomaları ve çeşitli hediyeler verdi. Törende, polis adayları, havaya keplerini atarak mezuniyet sevincini yaşadı.

FOTOĞRAFLI