Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

Bitlis'te 382 polis adayı, yemin ederek diploma aldı

BİTLİS Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 6 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversite mezunu 382 polis adayı, mezuniyet töreninde yemin ederek mesleğe adımlarını attı. Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen mezuniyet...

Bitlis'te 382 polis adayı, yemin ederek diploma aldı
BİTLİS Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 6 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversite mezunu 382 polis adayı, mezuniyet töreninde yemin ederek mesleğe adımlarını attı.
Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen mezuniyet törenine, Vali İsmail Ustaoğlu, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve çok sayıda polis yakını katıldı. Eğitimlerini tamamlayan üniversiteli 382  polis adayı, mezuniyet töninde mesleğe ilk adımlarını atarken, salonda yürüyüş yaptı. Bitlis Valisi Ustaoğlu,Türkiye’nin eğitimle daha ileriye gittiğini, üniversite mezunu polislerin halkın güvenini sağlamada önemli bir işlevi olacağını söyledi.
Vali Ustaoğlu şöyle konuştu:
"Değerli polis adaylarımız; buradan mezun olarak, odak noktasında en şerefli varlık olan insanın yer aldığı kutsal bir mesleği icra edeceksiniz. Toplumun huzuru, güvenliği ve asayişini sağlayacaksınız. İnanıyorum ki aldığınız eğitim ile görevinizi layıkıyla yaparken, adalet ve eşitlik her daim kılavuzunuz olacak. Görevinizi hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı bir şekilde yerine getirmeniz, şerefli mesleğiniz ve yüce milletinize olan saygı ve vefanın en temel göstergesi olacaktır. Diğer taraftan millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik hainlerle mücadelede de azim ve kararlılığınız hiç azalmadan, ön saflarda olacağınıza inancım tamdır. Unutulmamalıdır ki bu ülke Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. Bu ülke Fethi Sekin'lerin kanlarıyla sulanmış bu toprakları, düşmana mezar edecek bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere burada toplandınız. Her birinize inancımız tamdır. Bu kutsal vazifeyi ifa edecek vatan evlatları yetiştirdiğiniz için sizleri de özellikle tebrik ediyorum."
Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni birincilikte bitiren adayın yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından Vali Ustaoğlu, mezun olan 382 polis adayına diplomaları ve çeşitli hediyeler verdi. Törende, polis adayları, havaya keplerini atarak mezuniyet sevincini yaşadı.
FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325