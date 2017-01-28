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Bitlis'te 312 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 312 köy yolu ulaşıma kapanırken, merkezdeki kar kalınlığı 135 santimetreyi buldu. Bitlis'te 2 günden bu yana aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar...

Bitlis'te 312 köy yolu ulaşıma kapandı
BİTLİS’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 312 köy yolu ulaşıma kapanırken, merkezdeki kar kalınlığı 135 santimetreyi buldu.
Bitlis'te 2 günden bu yana aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 135 santimetreyi bulduğu Bitlis'te 312 köy yolu da ulaşıma kapandı. Park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte İl Özel İdarsi Karla Mücadele ekipleri köy yollarını, belediye ekipleri ise mahalle yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini bildirirken, çığ ve buzlanmalara karşı vatandaşların duyarlı olmalarını istedi.

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