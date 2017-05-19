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Bitlis'te 19 Mayıs törenle kutlandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Bitlis'teki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine Bitlis Vali Yardımcısı Kamil Güzel,...

Bitlis'te 19 Mayıs törenle kutlandı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () - BİTLİS'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.
Bitlis'teki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine Bitlis Vali Yardımcısı Kamil Güzel, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı. Bitlis Şehitliği önünde toplanan protokol üyeleri ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla davul zurna eşliğinde, Cumhuriyet Meydanı'nda kadar yürüdü. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Törende, çeşitli spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından, öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı. Tören, müzik dinletisiyle sona erdi.

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