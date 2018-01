Bitlis'te 100 özel harekat polisi göreve başladı

BİTLİS Valisi İsmail Ustaoğlu, eğitimini tamamlayarak Bitlis’e atanan 100 özel harekat polisiyle kahvaltıda bir araya geldi.Bitlis Polisevi'nde düzenlenen programa gelen Vali Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar tarafından karşılandı. Vali Ustaoğlu, yeni göreve başlayan genç polislere sohbet etti. Polislerin halkın güvenini sağlamada önemli sorumluluğunun olduğunu, memleketin birliği, selameti, emniyeti, huzuru ve bayrağı için alınan sorumluluğun da ağır olduğunu belirterek şöyle konuştu:“Rabbim çıkmış olduğunuz bu yolda ailelerinizle birlikte sizlere kazasız belasız bir görev yapma hayatı diliyorum. Giymiş olduğunuz kutsal üniformalarınızla ilimizin emniyet ve asayişinde görev alacaksınız. 10 günlük eğitimden sonra ilimizin çeşitli yerlerinde memleketimizin birliği, selameti, emniyeti, huzuru ve bayrağı için inşallah kutsal bir görevi ifa edeceksiniz. Sorumluluğunuz büyük, almış olduğunuz sorumluluk ağır. Her biriniz burada devletimizi temsil ediyorsunuz. Sizlerden istirhamımız görevinize başladığınız günden itibaren anayasamız, hukukumuz, insan hakları ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı temel prensibiniz olsun."Vali İsmail Ustaoğlu, ülkenin 2023, 2053, 2071 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerllediğini de belirterek, şöyle devam etti:"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, bayrağımızın gönderde dalgalanması için cesurca görev yapacağınıza inancımız tamdır. Biz biliyor ve inanıyoruz ki vatandaşa gösterdiğiniz şefkatin yanında bölücü terör örgütü başta olmak üzere ülkemiz üzerinde hesabı olanlara karşı da en şiddetli şekilde karşılığını verecek cesaret ve güvene de sahipsiniz. 2017 yılı terör örgütlerine en ağır darbeyi vurduğumuz yıl oldu. 2018 yılında da yapılacak operasyonlarla örgüte göz açtırmayarak ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesabı inşallah boşa çıkacak. Yeri geldiğinde bu ülke üzerinde hesabı olanlara karşı her birinizin Ömer Halisdemirler olacağına, Fethi Sekinler olacağınıza da biz inanıyoruz. Su uyur düşman uyumaz. Her zaman dikkatli ve uyanık olmanız gerekiyor. Bu vesileyle hem yeni yılınızı tebrik ediyorum hem de yeni görevlerinizde başarılar diliyorum."Porogram ardından ise yeni göreve başlayan özel hareket polisleri için kurban kesildi.

