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Bitlis şehidi Uzman Çavuş, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Tolga YANIK/KONYA, ()- BİTLİS'te, Sehi Ormanları bölgesindeki operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın...

Bitlis şehidi Uzman Çavuş, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Tolga YANIK/KONYA, ()- BİTLİS'te, Sehi Ormanları bölgesindeki operasyon sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın (36) cenazesi, memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Deştiğin Mahallesi'nde toprağa verildi. Şehit Çakar'ın cenazesi, eğitim gördüğü Deştiğin İlkokulu'nun önünde, ellerinde Türk bayrakları olan öğrenciler tarafından karşılandı.
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı'nca, Sehi Ormanları bölgesine düzenlenen operasyonda, dün, daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 15 yıllık uzman çavuş Şükrü Çakar'ın cenazesi, memleketi Doğanhisar ilçesinin Deştiğin Mahallesi'ne getirildi. Şehidin cenazesi helallik alınması için babaevine götürüldüğü sırada, eğitim gördüğü Deştiğin İlkokulu'nun önünden geçildi. Okul önünde bekleyen öğrenciler de ellerinde Türk bayrağı ile şehidin cenazesini karşıladı. Şehidin babaevinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı ve Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın resminin bulunduğu 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı poster asıldı. Burada, şehidin babası Abdullah, annesi Emine, eşi Halise, astsubay kardeşleri Mustafa ve Uğur Çakar ile yakınları ve komşuları şehidin cenazesini karşıladı. Şehit Çakar'ın cenazesi, helallik alınmasının ardından dini ve askeri törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, şehidin ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazı sırasında Şehit Çakar'ın babası Abdullah ve astsubay kardeşleri Mustafa ve Uğur Çakar yan yana saf tuttu.
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Çakar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.

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