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Bitlis- Muş yolunda karla mücadele
GENEL 27.01.2020, 12:07
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BİTLİS'in Mutki ilçesinden Muş'a ulaşımın sağlandığı, İkizler bölgesindeki yolun kardan kapanmaması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 113. Şube Şefliği ekipleri, yoğun çalışma yürüyor.
Van, Bitlis ve Muş çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasıyla yolların yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Bitlis'in Mutki ilçesinden Muş'a ulaşımın sağlandığı ve en yoğun kar yağışının olduğu İkizler bölgesinde Karayolları ekipleri, çalışma yapıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 113. Şube Şefliği ekipleri, onlarca köye ulaşımın sağlandığı Bitlis- Muş yolunun kapanmaması için gece gündüz çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede zorlu çalışma yapan ekipler, yolda mahsur kalan sürücülere de yardım ediyor. Ekipler, İkizler bölgesindeki çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki köylerde yaşayan çocuklar ise kızaklarla yollara çıkıp, kaydı.
Van, Bitlis ve Muş çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede çok sayıda köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının durmasıyla yolların yeniden açılması için çalışma başlatıldı. Bitlis'in Mutki ilçesinden Muş'a ulaşımın sağlandığı ve en yoğun kar yağışının olduğu İkizler bölgesinde Karayolları ekipleri, çalışma yapıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 113. Şube Şefliği ekipleri, onlarca köye ulaşımın sağlandığı Bitlis- Muş yolunun kapanmaması için gece gündüz çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede zorlu çalışma yapan ekipler, yolda mahsur kalan sürücülere de yardım ediyor. Ekipler, İkizler bölgesindeki çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki köylerde yaşayan çocuklar ise kızaklarla yollara çıkıp, kaydı.
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