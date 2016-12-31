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Bitlis Kızılay Şubesi'nden Halep'e yardım kampanyası

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-TÜRK Kızılay’ı Bitlis Şubesi tarafından Suriye’nin Halep kenti için yardım kampanyası başlatıldı. Bitlis ve Tatvan ilçesinde kurulan çadırlarda başmatılan kampanyanın 5 Ocak'a kadar süreceği belirtildi. Bitlis...

Bitlis Kızılay Şubesi'nden Halep'e yardım kampanyası

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, ()-TÜRK Kızılay’ı Bitlis Şubesi tarafından Suriye’nin Halep kenti için yardım kampanyası başlatıldı. Bitlis ve Tatvan ilçesinde kurulan çadırlarda başmatılan kampanyanın 5 Ocak'a kadar süreceği belirtildi.
Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde kurulan yardım çadırlarında, giyim, gıda, battaniye ve ısıtıcı gibi yardımlar kabul ediliyor. Bitlis Merkez Ulu Cami ve Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi önünde açılan çadırlarda başlatılan yardım kampanyasının 5 Ocak Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi. Kampanya ile ilgili olarak açıklama yapan Kızılay Bitlis Şube Sorumlusu Faruk Çoban, zor günler yaşayan Suriye halkına insani yardım için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Çoban, şöyle dedi;
"Türk Kızılay’ı Bitlis Şubesi olarak başlattığımız kampanya için 2 farklı yerde çadır açtık. Burada topladığımız yardımları en kısa sürede Halep’teki insanlara ulaştırmak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan gıda, battaniye, her türlü giyim eşyası, ayakkabı, nakdi yardımları ve battaniye gibi yardımlarını bekliyoruz."

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