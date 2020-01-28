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Bitlis'i kalkındıracak projenin, protokolü imzalandı

GENEL 28.01.2020, 16:26
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Bitlis'i kalkındıracak projenin, protokolü imzalandı
BİTLİS Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) geliştirdiği '3 boyutlu Tasarım Atölyesi' projesinin protokolü imzalandı. DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, "Projenin genel hedefi, yereldeki genç nüfus dinamiklerini harekete geçirerek, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını sağlamak, genç işsizliğinin azalmasını sağlamak, mesleki bilgi ve becerilerin gelişimine katkıda bulunmak ve ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda üretim yaparak, beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır" dedi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanglay ve DAKA Genel Sekteri Halil İbrahim Güray'ın katılımıyla, Vitlis Valiliği ile DAKA arasında geliştirilen, 1 milyon 222 bin TL maliyetli '3 boyutlu Tasarım Atölyesi' projesinin protokolü imzalandı.
Vali Oktay Çağatay, projenin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirterek, "DAKA ile imzalamış olduğumuz protokol, proje ortaklığı bakımından Bitlis, Tatvan ve Ahlat Belediyeleri, İl Kültür Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) ile beraber yürüteceğimiz bir projedir. Bu proje ile Bitlis’e 3 boyutlu tasarım atölyeleri kuracağız. Artık Bitlis'imiz terörden kurtulmuş durumdadır. Çok fazla ziyaretçi ilimize geliyor. Artık turistler Bitlis’i görüp, tanımak istiyor. Ülkenin tamamı Bitlis’e gelmek istiyor. Buraya gelen ziyaretçiler hatıralarla dönsün istiyoruz. Projenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.
HEDEF, YERELDEKİ GENÇ NÜFUSU HAREKETE GEÇİRMEK
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı(DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da Bitlis’in kültürel yapısına uygun ürün üretimi yapılacağını ifade ederek, “Projenin hedef grubunda, meslek lisesi öğrencileri ve mezunları, engelli bireyler, kadınlar ve gençler yer almaktadır. Projenin genel hedefi, yereldeki genç nüfus dinamiklerini harekete geçirerek, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin istihdama katılımını sağlamak, genç işsizliğinin azalmasını sağlamak, mesleki bilgi ve becerilerin gelişimine katkıda bulunmak ve ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda üretim yaparak, beşeri sermayenin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca, şehirdeki kurum, kuruluş ve işletmelerin ulusal platformlarda şehrin tanıtımı için ihtiyaç duyduğu ürünlerin tasarım ve üretiminin sağlanarak, dışa duyulan bağımlılığı azaltmaktır. Proje kapsamında 3 alanda mesleki eğitim kursları düzenlenecek ve 2 alanda atölyeler kurulacak. İlgili paydaşların destekleriyle dezavantajlı ve mesleki eğitim kurslarına ilgisi olan kursiyer adayları belirlenerek bu kişilerin ilgili alanlarda uzman kişiler tarafından donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir "diye konuştu.
KURSİYERLERİN HAYAL GÜCÜ, 3 BOYUTLU YAZICILARLA GERÇEĞE DÖNÜŞECEK
Güray,  kursiyerlerin hayal gücünün 3 boyutlu yazıcılarda gerçeğe dönüştürüleceğini anlatarak, şunları kaydetti:
"Programlama ve yazılım kursunda, üzerinde çalışılan tarihi değerler ve tasarımlar ahşap atölyesinde işlenecek ve Bitlis’in kültürel yapısına uygun ürün üretimi yapılacaktır. 3 boyutlu yazıcılarda ürün sınırlaması olmadığından hayal edilen her şeyi gerçeğe dönüştürebilme imkanı doğacaktır. Kurulacak atölyelerde yereldeki küçük çaplı plastik, ahşap ve metal gibi tüm ürün ihtiyaçları giderilecektir. Ürün çeşidinin ilk aşamada ilin, daha sonra da bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, belirlenmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında ürünlerin satışının yapılabilmesi için Bitlis, Ahlat ve Tatvan Belediyeleri'nin desteği ile turistik bölgelerde satış ofisleri kurulacaktır. Bu satış ofislerinde Aile Destek Merkezleri'ndeki dezavantajlı kursiyerlerin ürünleri de satılacaktır. Bu proje ile 3 alanda nitelikli eleman yetiştirilecek ve ilin tarihi yapısına uygun ürün tasarımı ve üretimi ile ilde turizm için duyulan ürün ihtiyacının giderilmesine katkı sağlanacaktır."

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