Bitkisel hayata giren Aslı'nın ailesinden 'ihmal' iddiası

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, baş ağrısı şikayeti nedeniyle tedavi olduğu hastaneden taburcu edildikten kısa süre sonra okulunda beyin kanaması geçiren Aslı Öksüz (16), bitkisel hayata girdi. Baba Mustafa Öksüz, yanlış tedavi uyguladığını öne sürdüğü doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Mersin'de yaşayan Şehnaz- Mustafa Öksüz çiftinin 2 çocuğundan, Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Aslı, 18 Kasım 2018'de şiddetli baş ağrısı şikayetiyle Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste, iddiaya göre, tıbbi görüntüleme yapılmadan serum tedavisi uygulanıp, taburcu edilen Aslı, 20 Kasım'da okulda bayıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Aslı'nın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Aslı'yı ameliyata alan doktorlar, kafatasının bir bölümünü keserek, biriken kanı boşalttı; ancak karın bölümüne dikilmesi beklenen kafatası parçası kayboldu. Kafa derisi dikildikten sonra alındığı yoğun bakım ünitesinde 3,5 ay gözlem altında tutulan Aslı, bitkisel hayata girmesinin ardından yaklaşık 1 ay önce evine getirildi.

'ŞU AN KAFATASI YOK'

Zor günler geçirdiklerini dile getiren anne ev kadını Şehnaz Öksüz, "Hastanede rutin muayene edip, serum taktılar. Saat 01.30'da bizi eve gönderdiler. 1,5 gün sonra kızım lisede bayılmış, olduğu yerde beyin kanaması geçirmiş. Tekrar aynı hastaneye götürdük. Çekilen tomografi sonrası beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Kızımın bilinci kapalı, vücut felç, kafatasını atmışlar, trakeostomi açıldı, mideden beslenmesi için hortum takıldı. Çocuğum evde bakım hastası oldu. Saat 06.00'da maması var sonrasında egzersizlerini yaptırmaya çalışıyorum. Günlük temizliklerini yapıyorum. Epilepsi ve kasılma ilaçlarımız var. Gün içinde ağzını açıp kapattığı zaman tıkandığını anlıyorum; çünkü öksürmeye başlıyor, nefes alamıyor, aspire ediyorum. Günümüz böyle geçiyor. 'Ameliyat esnasında kafatasını çıkaracağız' diye söylediler; sonra takılır, diye karnına koymamışlar. Çocuğun hayati durumu olduğu için atmışlar. 'Çocuğu zor kurtardık, o yüzden kafatası ile ilgilenemedik. Karnına koymadık' diyorlar. Gittim, 'Kafatasını ne yaptınız?' diye sordum. 'Biz senin çocuğunu kurtarmaya uğraştık, sen bize kafatası mı soruyorsun?' deyip beni azarladılar. Şu an kafatası yok, yumuşacık hamur gibi" diye konuştu.

'ADALETE SIĞINIYORUM'

Aslı'nın babası site görevlisi Mustafa Öksüz ise yanlış tedavi uyguladığını öne sürdüğü doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Doktorlar bizi çağırdığında, 'Bitkisel hayata girdi, yapacak bir şeyimiz yok' dediler. 'Kafatası yok, ne yapacağız?' dedim, 'Düzelirse ona bir kafatası yapılır' dediler. Her şey ucuzdur ama insan hayatı ucuz değildir. 16 yaşındaki çocuğumun hayatı hiç ucuz değil. Onu acı soğan ve kuru ekmekle beslediğim günleri kim bilir? Çocuğumu bu hale getirdiler, şimdi bir hiç oldu Aslı. Kızımın bu hale getirilmesine sebep olanların ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Yüce adalete sığınıyorum" dedi.

