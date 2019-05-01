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Bitkin yavru dağ keçisine bakım yapıp, doğaya saldılar

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde halsiz düşen yavru dağ keçisi, vatandaşlar tarafından bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı. Fırat Nehri kenarında kafe işleten Güven Güldal ve arkadaşları, nehrin karşısında bir yavru dağ keçisinin...

Bitkin yavru dağ keçisine bakım yapıp, doğaya saldılar
ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde halsiz düşen yavru dağ keçisi, vatandaşlar tarafından bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
Fırat Nehri kenarında kafe işleten Güven Güldal ve arkadaşları, nehrin karşısında bir yavru dağ keçisinin hareketsiz olduğunu gördü. Bir süre keçiyi takip eden Güldal ve arkadaşları botla nehrin karşısına geçerek keçiyi bulunduğu yerden aldı. Dağ keçisinin üzerindeki kene ve parazitleri temizleyen Güven Güldal, bakımını yaptıktan sonra durumu Orman Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Yavru dağ keçisi tedavisinin ardından yeniden bulunduğu kayalıklara bırakıldı. Bölgede çok sayıda yaban keçisi olduğunu ifade eden Güven Güldal, "Elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz, işletmemizin karşısındaki kayalıklarda halsiz düşen keçiyi aldık bir süre misafir ederek tedavisini yaptıktan sonra doğaya bıraktık" dedi.

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