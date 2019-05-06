Bitkin halde bulunan tilki, bakımı yapılıp, doğaya bırakıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()- HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde geçen hafta vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan tilki, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerekli bakımı yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından geçen hafta bitkin halde bulunan tilki, Yüksekova Belediyesi ekipleri tarafından alınarak, Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada Veteriner Hekim Kaçan, tarafından tedavisi yapılan tilki, doğal yaşam alanına bırakıldı. Veteriner hekim, hayvanın bitkin halde olduğu için enfeksiyon kapma riski olduğunu belirterek, antibiyotik tedavisi uygulayarak doğaya bırakıldığını söyledi.

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