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Bitkin bulunan yavru baykuşa yardım eli

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki arıtma tesisinin bahçesinde bitkin bulunan yavru kır baykuşu, tedavi edildikten sonra doğaya salındı. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, Turgutlu...

Bitkin bulunan yavru baykuşa yardım eli

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki arıtma tesisinin bahçesinde bitkin bulunan yavru kır baykuşu, tedavi edildikten sonra doğaya salındı.
Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli, Turgutlu Arıtma Tesisi'nin bahçesinde, uçamayacak halde yavru kır baykuşu buldu. İşçiler, baykuşu alarak, Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü. Yapılan tedavi sonrası yavru baykuş, tekrar doğaya salındı. Belediye çalışanı Cengiz Toprak, "Gerekli tedavilerini yaptırdık ve tekrar doğaya saldık. Vatandaşlardan ricamız, bu tür hayvanları yaralı halde gördüklerinde bizleri bilgilendirsinler" dedi.
KIR BAYKUŞU
Kır baykuşu, baykuşgiller familyasından bir türdür. Asio cinsine ait baykuşlar, 'kulaklı baykuşlar' olarak da bilinir; çünkü memeli kulaklarına benzeyen tepelikleri vardır. Bu tüy tepelikler, görünür veya görünmez olabilir. Asio flammeus savunma durumunda tepeliklerini gösterir, bu durum dışında pek görünmez.

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