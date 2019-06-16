Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, yol kenarında bitkin bulunan geyik yavrusu, korumaya alındı.

Sinanpaşa'da, cumartesi günü, yol kenarında hayvanseverler tarafından bulunan bitkin geyik yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Doğa koruma ekipleri, geyik yavrusunu bakımı yapılmak üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan geyik yavrusunun daha sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.

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