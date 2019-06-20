Bitkin bulunan 2 ebabil, tedavilerinin ardından doğaya salındı

MANİSA'da bir evin bahçesinde bitkin halde bulunan 2 ebabil, tedavilerinin ardından doğaya salındı.Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçen 17 Haziran günü vatandaşlar, bir evin bahçesinde bitkin halde 2 ebabil buldu. Durum Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Gelen ekipler tarafından teslim alınan kuşlar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından Yunusemre ilçesindeki Gölet mevkiinde bulunan ormanlık alanda doğaya bırakıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Veteriner Hekimi Engin Bahçeci, "Ebabil, ülkemizde yaz aylarında çiftleşme dönemleri olduğu için çok sık görülen kuş türüdür. Ebabil, havada çok sık görülse de yerlerde fazla rastlamadığımız bir kuş türü. Zaman zaman bahçelere, ovalara düşebiliyorlar ve yeniden uçmaları biraz sıkıntılı olabiliyor. Bulunduklarında bitkin haldeki iki kuşumuzda yara veya darp izine rastlamadık. İki gün boyunca vitamin, mineral ve antibiyotik takviyesi yaptık. Genel durumları çok iyi. Tedavilerini tamamlayıp, ait oldukları doğaya saldık" dedi.

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