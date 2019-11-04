banner314

banner325

Son Dakika

Bitcoin vurgununda mağdur sayısı artıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'da, kendisini ekonomist-broker olarak tanıtan Safiye Gökçe Y.'nin polis, doktor, hemşire, asker, akademisyen, adliye çalışanı gibi çeşitli mesleklerde bulunan 40 kişiyi, toplam 600 bitcoin yaklaşık 30 milyon...

GENEL 03.11.2019, 17:23
Bitcoin vurgununda mağdur sayısı artıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'da, kendisini ekonomist-broker olarak tanıtan Safiye Gökçe Y.'nin polis, doktor, hemşire, asker, akademisyen, adliye çalışanı gibi çeşitli mesleklerde bulunan 40 kişiyi, toplam 600 bitcoin yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. 2 ay önce ortadan kaybolan Safiye Gökçe Y.'nin hesabında bugün itibarıyla 8 bin 300 bitcoin bulunduğu belirlendi.
Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde (JES) elektrik mühendisi olarak göreve başlaması nedeniyle Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için giden Safiye Gökçe Y., burada tanıştığı doktora iddiaya göre ekonomist-broker olduğunu söyleyip, parasını, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoine yatırmasını istedi. Safiye Gökçe Y., ikna olan doktordan aldığı bitcoin karşılığında, kendisine kar payı verdi. Ayrıca kendisine müşteri bulmasını isteyen Safiye Gökçe Y., bunun üzerinden de kar payı ödemeyi vaat etti. Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar paylarını ödedi. Para topladığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması olduğunu ve yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek güvenlerini kazandığı belirlenen Safiye Gökçe Y., 2 ay önce kayıplara karıştı. Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını da açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.'nin bankalardaki hesapları incelemeye alındı. Hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek artığı belirlendi. Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle sürekli web sitesi kurduğu buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, ardından da bir süre sonra siteyi kapatıp, ortadan kaybolarak dolandırdığı anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'daki 40 kişileri, 600 bitcoin karşılığı olarak yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.
'BİZ ONU DEĞİL, O BİZİ BULDU'
Mağdurlardan M.S., Safiye Gökçe Y.'nin yaklaşık 2 ay boyunca kendilerini ikna etmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi: 
"Safiye Gökçe Y., hastanedeki doktor ve hemşirelerin bazılarını ikna edip bitcoin satarak, arada kar payı veriyordu. O sıralar bize de babamızdan miras kalmış bir para vardı. Birileri aracılığı ile bunu öğrenmiş. Gelip, bizi buldu. Önce ona güvenmedik. 2 ay peşimizden koştu, bizi ikna etmek için ayrılmadı. İlk olarak 14 bin TL karşılığında bir bitcoin aldım. Bir süre sonra kar payı olarak 5 bin TL verdi. Daha sonra bir miktar daha bitcoin aldık. Paraya ihtiyacımız olmadığı için kar payıyla da bitcoin aldık. Geçen Ağustos ayında ihtiyacım olduğu için paramın tamamını istedim. Sonra bizi oyalamaya başladı. Bitcoin değeri bir anda 3 kat arttı. Kadın daha sonra ortadan kayboldu. Biz de avukat kanalıyla şikayetçi olduk. 60 bitcoin alacağım var. Bu da yaklaşık 3 milyon TL'nin üstünde bir para yapıyor. Bir an önce kendisinin yakalanmasını istiyoruz. Yakalandığı an çok sayıda mağdurda ortaya çıkacaktır."

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 06:04
Güneş 07:31
Öğle 12:53
İkindi 15:38
Akşam 18:05
Yatsı 19:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5