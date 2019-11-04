Bitcoin vurgununda mağdur sayısı artıyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'da, kendisini ekonomist-broker olarak tanıtan Safiye Gökçe Y.'nin polis, doktor, hemşire, asker, akademisyen, adliye çalışanı gibi çeşitli mesleklerde bulunan 40 kişiyi, toplam 600 bitcoin yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı. 2 ay önce ortadan kaybolan Safiye Gökçe Y.'nin hesabında bugün itibarıyla 8 bin 300 bitcoin bulunduğu belirlendi.

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde (JES) elektrik mühendisi olarak göreve başlaması nedeniyle Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolü için giden Safiye Gökçe Y., burada tanıştığı doktora iddiaya göre ekonomist-broker olduğunu söyleyip, parasını, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi bitcoine yatırmasını istedi. Safiye Gökçe Y., ikna olan doktordan aldığı bitcoin karşılığında, kendisine kar payı verdi. Ayrıca kendisine müşteri bulmasını isteyen Safiye Gökçe Y., bunun üzerinden de kar payı ödemeyi vaat etti. Safiye Gökçe Y., kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar paylarını ödedi. Para topladığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması olduğunu ve yeğeninin Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyerek güvenlerini kazandığı belirlenen Safiye Gökçe Y., 2 ay önce kayıplara karıştı. Safiye Gökçe Y.'nin, telefonlarını da açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Y.'nin bankalardaki hesapları incelemeye alındı. Hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek artığı belirlendi. Safiye Gökçe Y.'nin birlikte hareket ettiği kişilerle sürekli web sitesi kurduğu buradan da paralı kişileri ağına düşürdüğü, ardından da bir süre sonra siteyi kapatıp, ortadan kaybolarak dolandırdığı anlaşıldı. Safiye Gökçe Y.'nin Aydın'daki 40 kişileri, 600 bitcoin karşılığı olarak yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı ortaya çıktı.

'BİZ ONU DEĞİL, O BİZİ BULDU'

Mağdurlardan M.S., Safiye Gökçe Y.'nin yaklaşık 2 ay boyunca kendilerini ikna etmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Safiye Gökçe Y., hastanedeki doktor ve hemşirelerin bazılarını ikna edip bitcoin satarak, arada kar payı veriyordu. O sıralar bize de babamızdan miras kalmış bir para vardı. Birileri aracılığı ile bunu öğrenmiş. Gelip, bizi buldu. Önce ona güvenmedik. 2 ay peşimizden koştu, bizi ikna etmek için ayrılmadı. İlk olarak 14 bin TL karşılığında bir bitcoin aldım. Bir süre sonra kar payı olarak 5 bin TL verdi. Daha sonra bir miktar daha bitcoin aldık. Paraya ihtiyacımız olmadığı için kar payıyla da bitcoin aldık. Geçen Ağustos ayında ihtiyacım olduğu için paramın tamamını istedim. Sonra bizi oyalamaya başladı. Bitcoin değeri bir anda 3 kat arttı. Kadın daha sonra ortadan kayboldu. Biz de avukat kanalıyla şikayetçi olduk. 60 bitcoin alacağım var. Bu da yaklaşık 3 milyon TL'nin üstünde bir para yapıyor. Bir an önce kendisinin yakalanmasını istiyoruz. Yakalandığı an çok sayıda mağdurda ortaya çıkacaktır."