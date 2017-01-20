Bişkek'te düşen kargo uçağının kaptan pilotu için Yenişehir’de tören

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), () - KIRGIZİSTAN’ın başkenti Bişkek'te düşen ACT Havayolları'na ait Boeing 747 tipi uçakta yaşamını yitiren Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı için memleketi Bursa’nın Yenişehir İlçesi’nde tören düzenlendi.

İstanbul'daki askeri törenin ardından memleketi Yenişehir'e getirilen Emekli Hava Pilot Kurmay Yarbay Dirancı'nın cenazesi, ilçe merkezindeki Yenigün Mahallesi Hatuniye Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törende cami imamı dua etti. Ardından Dirancı'nın cenazesi askeri törenle Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze aracına konularak, eşinin isteği üzerine bir süre ev alıp yerleştikleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesi'ne gönderildi. Diranca için cenaze namazının Ayvalık'taki camide kılınacağı belirtildi.

Cenaze törenine Dirancı'nın babası Mehmet Dirancı, eşi Gülsen Dirancı, oğlu Alp Onur Dirancı ve kız kardeşi Figen Göldeli ile yakınları ve İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik ile Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı'na bağlı subay ve astsubaylar katıldı.

FOTOĞRAFLI