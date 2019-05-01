Bisikletliler miting alanına alınmadı

Özden ATİK/İSTANBUL,()-BAKIRKÖY'de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına bisikletleriyle gelen bir grup alınmadı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Bakırköy'deki mitinge vatandaşlar, partililer ve değişik sivil toplum kuruluşlarından katılımlar oluyor. Bakırköy miting alanının pazar girişinden alana girmek isteyen Don Kişot Bisiklet Kolektifi alana alınmadı. Güvenlik nedeniyle alana alınmadıklarını belirten bisikletlilerden biri, "Biz ulaşım haklarımız için geldik zaten. Girmeye çalışacağız yine" dedi. Alana çocuklarıyla gelen vatandaşlar ve partililer güvenlik noktalarında aranarak içeri girdi.

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